Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Oktay Kaynarca ve Sezer Çakır önceki akşam Şişli'deki bir eğlence mekanında görüntülendi.

1 Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler Beşiktaş İdari Sorumlusu Erdinç Gültekin, maçın durması sonrasısoyunma odasına giderken darp edildi.

2 Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor Beşiktaş derbisinde yaşananlar ve maçın tatil edilmesi hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu" dedi.

3 Fenerbahçe: Tahrik edildik Fenerbahçe, Şenol Güneş'in kafasından yaralandığı ve maçın tatil edildiği olaylı derbi hakkında, "Tahrik edildik" açıklaması yaptı.

4 Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu Başından yaralanan Şenol Güneş'i ziyaret eden Başkan Fikret Orman, futbolcularının soyunma odasına gitmek için hakeme sorduğunu söyledi.

5 Şenol Güneş taburcu edildi Fenerbahçe derbisinde başına aldığı darbe sonrası yaralanan ve geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş, sabah saatlerinde taburcu edildi.

6 Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ardından olayları değerlendiren Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Bu, 3 Temmuz'dan beri devam eden ve bitmeyen operasyonun bir neticesi" dedi.