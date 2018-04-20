Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Türkiye erken seçime gidiyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimlerin yapılacağını açıklamasından sonra siyasetin koridorları hareketlendi.
KILIÇDAROĞLU SESSİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylığını bir türlü açıklayamaması, parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu.
CHP'DE İLK ADAY
Rahatsızlığın ilk yansıması ise adaylık açıklamasıyla ortaya çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi.