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Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığına adaylığı güldürdü

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması herkesi şaşırttı, güldürdü. Şentop, bu tepkiyi canlı yayında verenlerden oldu.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 13:37..
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Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığına adaylığı güldürdü

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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, erken seçim ile ilgili soruları yanıtladığı CNN Türk canlı yayınında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu öğrendi.

"ESPRİ OLARAK SÖYLÜYORSUNUZ"

Şentop, haberi öğrenince "Bir espri olarak söylüyorsunuz." dedi ve kahkaha attı.

Yılmaz'ın adaylığı Şentop gibi pek çok kişinin de gülümsemesine neden oldu.

Öztürk Yılmaz'ın adaylığını duyunca kahkaha attı VİDEO

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