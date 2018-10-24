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Pakistan Yemen'deki iç savaş için arabulucu olacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların çözümünde rol alacağını söyledi.

AA | 24.10.2018 - 23:03..
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İmran Han, "Pakistan, Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında arabuluculuk rolü üstlenecek." dedi.

Han, Çöldeki Davos toplantıları için gittiği Suudi Arabistan dönüşünde ulusa sesleniş programında açıklamalarda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN YARDIM SÖZÜ VERDİ

Ülkesinin Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların çözümü dışında bu ülkeleri bir araya getireceğini söyleyen Han, "Pakistan Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında arabuluculuk rolü üstlenecek. Yemen krizinin çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık şimdi de arabulucu olarak tüm Müslüman ülkeleri bir araya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Han, Suudi Arabistan'ın dün sözünü verdiği 3 milyar dolarlık yardımın ülke üzerindeki mali baskıyı azaltacağını kaydetti.

PAKİSTAN IMF'DEN KURTULMAK İSTİYOR

Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) anlaşılması halinde daha yüksek miktarda para alınacağını ancak bunun dar gelirli kesim üzerinde daha çok etki bırakacağını kaydeden Han, "İki dost ülkeden daha finansal yardım almak istiyoruz. Bu konuda görüşmelere başladık. Böylece IMF'ye daha az bağımlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Han, Pakistan'da gündemde olan yolsuzluk davalarına ilişkin de davalarda adı geçen isimlerin hükümetle anlaşma yapmak isteseler de hükümetin bu isteği kabul etmeyeceğini belirtti.

Ülkede birçok sahte hesap üzerinden para transferleri gerçekleştirildiğini söyleyen Han, bu hesapların sahiplerinin bulunacağını da sözlerine ekledi.

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