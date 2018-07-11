Pakistan'da bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralı

Canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler arasında bir de milletvekili var. Partinin vekili Harun Bilur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, oğlunun tedavisi devam ediyor.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI Saldırının ardından ağır yaralanan Harun Bilur ve diğer yaralılar, bölgedeki bölgedeki Lady Reading Hastanesine kaldırıldı.

Zulfikar Babaheil, patlamada ağır yaralanan Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Bilur'un babası Beşir Ahmet Bilur da Peşaver'de 2012'de düzenlenen bir parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırıyı da Pakistan Taliban'ı üstlenmişti.