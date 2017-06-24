Pakistan'da bombalı saldırılar: 81 ölü

Eyalet hükümeti yetkilisi Beşir Han Vezir, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde dün meydana gelen 2 bombalı saldırıda 67 kişinin öldüğünü, en az 200 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İkinci patlamanın, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek üzere olay yerinde toplanmasının ardından yaşanması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, Kuetta Hastanesi Sözcüsü Vasim Beg, dün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen bombalı araç saldırısında ise ölü sayısının 14'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 20 olduğunu ifade etti. Beg, hayatını kaybedenlerden 7'sinin polis olduğunu da kaydetti.

Paraçinar'daki saldırıyı üstlenen olmazken, Kuetta'daki saldırı ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Leşker-i Cangvi El-Alami ve Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ul Ahrar örgütü tarafından üstlenilmişti.