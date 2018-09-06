Pakistan'da dağcılar ölümden son anda kurtuldu

Shayan Anwer isimli bir dağcı Pakistan'da bulunan Karakurum dağlarına bir grup arkadaşı ile tırmandı. Tırmandıkları bölümün zirvesine ulaşmak için bir düzlük bulan dağcılar, geceyi burada geçirmek üzere kamp kuracaktı, ancak başlarına geleceklerden de habersizlerdi.

DAĞDAN KAYA PARÇASI KOPTU

Anwer ve arkadaşları kamp için hazırlanırken dağın zirvesinde bir gürültü duyuldu. Ne olduğunu bile henüz anlayamayan dağcılar hazırlıkalrını yaparken dev bir kaya parçası yalnızca birkaç saniyelik bir süre içerisinde grubun üzerine doğru yuvarlandı.

Yuvarlanan kayanın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu - VİDEO

MUCİZE ESERİ KURTULUŞ

Doğruca dağcıların üzerine yuvarlanan kaça parçası grubun arasından geçerek vadiye doğru yuvarlandı. Grubun en aşağısında bulunan dağcıyı yalnızca santim fark ile sıyıran kaya parçası adeta grubu ölümle burun buruna getirdi.

Mucize eseri taşın altında kalmaktan son anda kurtulan dağcı, üzerindeki şoku bir süre atlatamadı. Geceyi yine bu bölgede geçiren dağcıların sabaha kadar korkudan uyuyamadıkları belirtildi.