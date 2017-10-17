Pakistan'da İHA'lı saldırı: 31 ölü

Pakistan ile Afganistan arasında bulunan daüğlık bölgede ABD'ye ait olduğu düşünülen İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısı meydana geldi. Bu saldırılardan birkaç gün önce Taliban örgütü kuzeybatı Pakistan'da rehin tuttuğu biri Kanadalı biri ABD'li olan bir çifti serbest bırakmıştı.

İKİ İHA SALDIRISI

Pakistan'ın Aşiret Bölgeleri olarak bilinen ve çatışmada hedef olan bölgenin en üst düzey idari yetkilisi Basir Han Wazir, "Pazartesi günü dört İHA altı füze fırlattı; Salı günü de iki İHA dört füze attı" dedi.

Reuters'e bilgi veren Wazir, "Dün çoğu Afgan Taliban örgütünden 20 kişi, bugün 11 kişi daha öldürüldü" dedi. Wazir, İHA'ların Taliban militanlarının barındığı dağlık bölgeleri hedef aldığını söyledi.

ABD SALDIRISI İHTİMALİ

Taliban kaynakları da, üssü Pakistan'da olan Taliban bağlantılı Hakkani militanlarından 18'inin Pazartesi günü, altısının da bugünkü saldırıda öldüğünü söylediler. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kaynaklar, iki İHA'nın da ABD hava kuvvetlerine ait olduğu tahmin ediliyor.