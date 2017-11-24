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Pakistan'da intihar saldırısı: 2 polis öldü

Pakistan'da polislere yönelik saldırılar devam ediyor. Peşaver'de motosikletli intihar saldırısı gerçekleşti.

AA | 24.11.2017 - 09:20
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Pakistan'ın Peşaver kentinde intihar saldırısında 2 polis hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, motosikletli intihar saldırganının polis müfettişi Muhammed Eşref Nur ve korumalarını taşıyan aracın geçişi sırasında üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı.

TALİBAN'DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Nur'u taşıyan araç alev aldığı saldırıda Nur ve bir koruması hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak bölgede terör faaliyetlerini yoğunlula sürdüren Taliban'ın terör eylemi olduğu düşünülüyor.



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