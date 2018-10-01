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Palamut'un fiyatı 10 liraya düştü

Sezon başında 5 liraya satıltan sonra 15 liraya kadar çıkan palamutun fiyatı tekrar bir düşüş yaşayarak 10 liraya indi.

AA | 01.10.2018 - 07:43..
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Türkiye’de, 1 Eylül’de denizlerdeki av sezonunun açılmasıyla birlikte bolca çıkan palamut, ilk günlerde tezgahlarda 5 liradan satılırken, olumsuz hava koşulları ve çeşitli nedenlerden dolayı 15 liraya kadar yükselmişti.

BU SENE PALAMUT BOL

Geçtiğimiz yıllara göre daha iri ve bol çıkan palamut balığı balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, geçtiğimiz hafta yükselen fiyatlar hem alıcıyı hem de satıcıyı olumsuz etkiledi.

Palamut'un fiyatı 10 liraya düştü

Karadeniz’den çıkartılan balığın Türkiye’ye dağıtılması ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle balık fiyatlarında yaşanan yükseliş, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndü.

FİYATLAR NORMALE DÖNDÜ

Ordu’da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, geçtiğimiz hafta 3 katına kadar yükselen palamut fiyatının, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndüğünü söyledi.

Vatandaşların özellikle palamut balığına yöneldiğini ifade eden balıkçı Ferhat Dönek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre balık oldukça bol. Özellikle balıkçıların yüzü bu yıl palamuttan güldü. Ancak olumsuz geçen hava şartları, geçtiğimiz hafta balık fiyatlarının yükselmesine neden olurken, havaların sakinleşmesi ile birlikte fiyatlar yine geriledi. Vatandaşlar bu yıl bol bol balık yesinler” dedi.

Balıkçı Ferhat Dönek palamutun 10, istavritin 10, mezgitin 20, levrek ve çupranın da 35 liradan n satıldığını sözlerine ekledi.

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