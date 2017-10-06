Pangolin nedir

İnsan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşan pullarla kaplı olan pangolinlerin bu pullarının arka kenarları jilet keskinliğine sahip.

KOKARCA GİBİ ASİT ÜRETİRLER

Tünel kazmak ve karınca yemek için keskin pençelere sahip olan pangolinler, korktuklarında kokarca gibi kötü kokulu bir asit üretirler.

KENDİNERİNİ YUVARLANARAK KORURLAR

Pangolinlerin kendisini avlamak isteyen yırtıcılara karşı tek çareleri yuvarlanmaktır. Pangolin ismi de bu yuvarlanma özelliğinden gelir. Malay dilinde pangolin yuvarlanmak anlamına gelen kelimeden türemiştir.

Pangolinler jilet kesinliğinde bir top haline gelip pullu kuyruğunu etrafına dolayarak kendini savunur.

PANGOLİNLER İNSANLARA KARŞI TAMAMEN SAVUNMASIZ

Bu özellik büyük kedileri uzak tutmaya yeterli ama yine de bu enginara benzeyen hayvanlar saldırgan olmaktan çok uzaktalar. Üstelik neredeyse körler. Ve ne yazık ki dikkatli bir insan top haline gelmiş bir pangolini kolaylıkla çuvalın içine koyabilir.

DİŞLERİ YOK ANCAK DİLLERİ VÜCUDUNDAN DAHA UZUNDUR

Pangolinlerin dişleri yoktur. Dilleri ise bir kedi kadar olan vücudundan bile daha uzun hale gelebilir. Bu 40 cm uzunluğa kadar ulaşabilen uzun dilleri göğüs boşluğunun derinlerinden başlar.

ETLERİ, PULLARI, KANI VE FETÜSLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜYORLAR

Afrika’da etleri için avlanan pangolinler Doğu Asya’da güçlü tıbbi içerik olarak değerlendiriliyor. Kimyasal olarak pangolin pulu yemenin kendi tırnağınızı çiğnemekten farklı değil, yine de et ve kanıyla birlikte pullarının da tedavi edici özellikleri olduğuna inanılıyor. Pangolin fetüsleri bile tüketiliyor.

PULLARI KARABORSADA 700 DOLARA SATILIYOR

Bu talep, pangolin kaçakçılığını cezbedici bir iş haline geliyor. Çin medyası, karaborsada pulların kilosunun fiyatının 700 dolara kadar çıkabildiğini bildiriyor. Bu hesapla en son el konulan sevkiyat kaçakçılara 2 milyon doların üzerinde para getirebilirdi.

DÜNYA ÜZERİNDE EN ÇOK ÖLDÜRÜLEN HAYVAN: PANGOLİN

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde en çok ticareti yapılan vahşi memeli olarak sınıflıyor. Son on yılda bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü tahminleniyor, Bu belki de popülasyonlarının %80 kadar düşürdü ve bu düşüş daha da sürebilir.

SAYILARI BİLİNMİYOR

Pangolinler gece daha aktif olurlar. Ayrıca utangaç, yalnız canlılar olmalarından dolayı araştırmacıların elinde yaşam döngüleri ya da popülasyon sayımları ile ilgili güvenilir veri yok.

Sekiz türün tamamının hızla azaldığı, neslinin tükenmekte olduğu açık. Ama durumun bu küçük çam kozalağı tipli dinozorlar için ne kadar kötü olduğunu çok geç olmadan anlayamayabiliriz.

TİCARETİ YASAKLANDI

Pangolin eti ticareti Çin’de bu aybaşında yapılan nakliyatın gösterdiği üzere patlama yaşıyor. Her ne kadar etini dünyanın birçok yerinde bulunabileceğine şüphe olmasa da, pangolinler geçen seneye göre daha fazla korumaya sahip. Eylül ayında Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Ek 1’e eklendiler. Önceden Ek 2 de, limitli olarak uluslararası ticaretine izin verilen varlıklarda yer alıyordu ama yeni düzenleme ile üye ülkelerin artık ticaretini yapması yasaklandı.