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Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı

Katolik Hristiyanların ruhani lideri, Hz. Meryem'in 3 küçük çobana görünmesinin 100. yılı vesilesiyle ülkenin kutsal mekanı Fatıma'ya gitti.

13.05.2017 - 03:43
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Monte Real’dan Fatıma’ya helikopterle gelen Papa, helikopterin indiği futbol sahasından tapınağa kadar olan 4 kilometrelik mesafeyi üstü açık arabayla kat etti. Papa Francisco yol boyunca kendisini görmek için bekleyenleri selamladı.

Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı

3 küçük çobanın kılığına girmiş çocukları kutsayan Papa, kendisini görmek üzere orada olan çocuklarla da ilgilendi. Papa daha sonra Hz. Fatima tapınağının şapelindeki Fatıma heykeline altından güller sundu ve şapelde dua etti.

Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı

Kalabalığa seslenen Papa Francisco "Beni ağırladığınız ve umut ve barış içinde yaptığımız bu haç ziyaretinde bana katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

Papa ve ona eşlik eden ziyaretçiler yerel saatle 21.30’da Hz. Fatıma için mum yaktı.

Papa yarın bazilikada yapılacak duanın ardından Portekiz’den ayrılacak.

Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco Portekiz’de Fatıma törenine katıldı

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