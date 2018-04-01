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Papa'dan İsrail askerlerine tepki

Papa, Suriye'deki kıyıma son verilip insani yardımın girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 16:11..
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Papa Francesco Paskalya Bayramı Gazze’de İsrail askerlerinin Filistinliler üstüne ateş açmasıyla ilgili olarak “Kutsal topraklarda savunmasız insanların öldürüldüğünü” söyledi. Kutsal topraklarda barış çağrısı yapan Papa Francesco çatışmaların masum insanları ayırmadığını vurguladı.

BARIŞ ÇAĞRISI

Papa Francesco St Peter Bazilikası’nın balkonundan yaptığı geleneksel “Urbi et Orbi”  (şehire ve dünyaya) hitabında Suriye’deki kıyıma son verilip insani yardımın girişine izin verilmesi, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne de barış çağrısı yaptı.

GAZZE'DEKİ İSRAİL ŞİDDETİ

İsrail’in kuruluşundan sonra mülteci durumuna düşen Filistinlilerin geri dönüş hakkı için Gazze sınırında yapılan eylemler zincirinin ilk gününde İsrailli askerlerin ateş açması sonucu biri 16 yaşında olmak üzere 15 kişi ölmüş, yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu olayla ilgili bir soruştıurma yapılmasına dair talepleri reddetmişti.

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