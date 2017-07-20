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Papağanın 'tanık olduğu' cinayette karar

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, evdeki papağanın tanık olduğu olayda kocasını beş el ateş ederek öldürmekten suçlu bulundu.

20.07.2017 - 18:15
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Glenna Duram adlı kadın, eşi Martin'i öldürdükten sonra intihar etmeye çalışmıştı Maktulün eski eşine göre papağan daha sonra kurbanın sesini taklit ederek "Ateş etme" demeye başladı.

PAPAĞAN 'ATEŞ ETME' DEDİ

BBC'nin haberine göre, Martin Duram'ın annesi Lillian eski gelininin, mahkeme görülürken "duygusuzca" oturmasının kendisini çok incittiğini söyledi. Papağan Bud'ın bakımını üstlenen Matin Duram'ın eski eşi Christina Keller, papağanın cinayet geçesi geçen diyaloğu tekrar ettiğine inandığını söyledi ve papağanın "Ateş etme" dediğini anlattı.

"PAPAĞAN HER ŞEYİ KAPIYOR"

Keller, "Şahsen orada olduğuna ve Martin'in söylediklerini hatırladığına inanıyorum" dedi.

Lillian Duram da, "Papağan her şeyi kapıyor ve tekrarlıyor, ayrıca ağzı da çok bozuk" diye konuştu. Savcı davanın başında papağanın sözlerini kanıt olarak sunmak istemiş, ancak bu talep reddedilmişti.

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