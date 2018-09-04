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Papaz Brunson AYM'ye başvuracak

ABD ile krize neden olan Papaz Andrew Brunson'ın avukatı, müvekkilinin serbest kalması için 1 ay içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı.

İHA | 04.09.2018 - 13:09..
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Papaz Brunson AYM'ye başvuracak

İzmir’de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt, kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Papaz Brunson AYM'ye başvuracak

MAHKEMELER İTİRAZI REDDETMİŞTİ

Halavurt’un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmişti. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetmişti.

"BİR AYIMIZ VAR"

Ağır ceza mahkemelerince Papaz Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçerken, AYM’ye bir ay içinde başvuracaklarını söyledi.

Halavurt, "Henüz başvurumuzu yapmadık. Daha bir ayımız var. 1 ay içinde bireysel başvurumuzu Anayasa Mahkemesi’ne yapacağız" dedi.

Papaz Brunson AYM'ye başvuracak

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