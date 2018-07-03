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Para isteyen kişiyi salça kavanozuyla kaçırttı

Antalya'da, markette çalışan Sündüs Açıkgöz, istediği parayı vermediği için kendisine saldıran kişinin başına salça kavanozuyla vurdu. Saldırgan, marketten kaçtı.

DHA | 03.07.2018 - 20:36..
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Muratpaşa ilçesine meydana gelen olayda, markete gelen kişi, iş yeri çalışanı Sündüs Açıkgöz'den para istedi. Açıkgöz, iş yeri sahiplerinden habersiz kimseye para veremeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine marketten ayrılan şüpheli, bir süre sonra tekrar gelerek, ürün etiketlerini kontrol eden Açıkgöz'e saldırdı. Sündüs Açıkgöz, mücadele sırasında eline geçirdiği salça kavanozuyla saldırganın başına vurdu. Sersemleyen saldırgan, bir şey alamadan marketten kaçtı.

Para isteyen kişiyi salça kavanozuyla kaçırttı VİDEO

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bu sırada iş yerine gelen market sahibi, saldırganın, markete sürekli alışverişe gelen müşterisinin yakını M.B.I. olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, M.B.I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Boğuşma sırasında yüzünden hafif yaralanan ve hastanede ayakta tedavi edilen Sündüs Açıkgöz, hareketlerinden şüphelendiği M.B.I.'ya istediği parayı vermediğini, ikinci gelişinde ise arkasından yaklaşıp, kendisine saldırdığını söyledi. Açıkgöz, "Bu sırada elime geçirdiğim kavanozu kafasına vurarak, kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Para isteyen kişiyi salça kavanozuyla kaçırttı

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