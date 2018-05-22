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Paralı yatılı kalkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilere 3 ayda bir yaptığı burs ödemesi ve paralı yatılı okullarla ilgili düzenlemeler yapacak.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 10:45..
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Paralı yatılı kalkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), iki önemli değişiklik yapacak. Bunlardan biri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar, diğeri ise parasız yatılılık bursu kazanan öğrenciler dışında yatılı kaldıkları için pansiyon ücreti ödemek zorunda olan öğrencileri kapsıyor.

MEB, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde burs alan 259 bin 465 öğrenciyle ilgili ödeme sistemini değiştiriyor. Ödemeler, 3 ayda bir yerine ayda bir yapılacak.

ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA YATIRILACAK

Bakanlığa bağlı kurumlarda öğretim gören 259 bin 465 öğrenciye 2018 yılı 1. dönem bursu olarak 648 TL verildi. Yeni sistemde öğrenci bursları, Vakıfbank üzerinden, Vakıfbank’ın bulunmadığı yerlerde PTT Bank şubelerinden MEB Sosyal Destek Kartları'yla ödenecek. Burslar, öğrencilerin banka hesaplarına doğrudan yatırılacak.

Paralı yatılı kalkıyor

BURSLAR AYDA BİR ÖDENECEK

Habertürk'ün haberine göre Burs ödemeleri 3 ayda bir yerine ayda bir yapılacak. Daha önce burs dağıtımı 919 ilçe saymanlığı üzerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla gerçekleştiriliyordu.

Bu durum okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve saymanlıklarda yaşanan yazışma ve bürokrasi nedeniyle zaman kaybına ve işlem maliyetine neden oluyordu. Öğrencilerin burslarını aldığı bankalar, muhtelif adlarla öğrenci burslarından ücret kesiyordu.

PARALI YATILI YURT KALDIRILACAK

MEB yetkilileri, zorunlu eğitim ile paralı yatılı okul uygulamasının çeliştiğini belirterek, önümüzdeki dönemde paralı yatılı yurt uygulamasının tümüyle kaldırılacağını ve parasız yatılı eğitim imkânı sunulacağını kaydetti.


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