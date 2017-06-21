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Parasailingin halatı koptu, yolcu çocuğun bacağı kırıldı

Antalya'da 12 yaşındaki çocuk, gezi teknesine bağlanan parasailing'in halatının kopması sonucu yaklaşık 80 metreden düştü.

21.06.2017 - 16:20
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Muratpaşa İlçesi Lara plajlarındaki kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kemer'den gezi teknesiyle Lara sahiline gelen Abdullah Canbeyli, başka bir tatilciyle parasailinge bindi.

HALAT KOPTU, ÇOCUĞUN BACAĞI KIRILDI

Gezi teknesinin çektiği parasailing yaklaşık 80 metre havalandıktan sonra halat koptu. Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraşüt, Lara sahilindeki TRT kampına düştü. Kazada, parasailingdeki Abdullah Canbeyli'nin sağ bacağı kırılırken, diğer yolcu yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah Canbeyli, ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Parasailingin halatı koptu, yolcu çocuğun bacağı kırıldı

"BACAĞINDA KIRIK VAR ANCAK GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Abdullah Canbeyli'nin düşmesine şahit olan gezi teknesindeki dayısı Doğan Yıldırım, kazanın çok kısa sürede gerçekleştiğini belirtti. Kemer İlçesi Beldibi sahilinde bindikleri gezi teknesiyle Lara'ya geldiklerini anlatan Yıldırım, "Yeğenim paraşüte binmek istedi. Yerli bir turistle 100'er TL karşılığında paraşüte bindi. Bir süre yükseldikten sonra halat koptu. Nasıl oldu bilmiyorum ama süzülerek 75- 80 metreden düştü. Şansımız varmış ki ucuz kurtuldu. Bacağında kırık var ancak genel sağlık durumu iyi." dedi.

Polis, kazadan sonra olay yerinden ayrılan tekne sahibi ile diğer yolcuya ulaşmaya çalışıyor.

Parasailingin halatı koptu, yolcu çocuğun bacağı kırıldı

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