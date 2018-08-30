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Parasının çalındığını polisten öğrendi

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, parasının çalındığını 3 gün sonra polisten öğrendi. Polisler 14 bin 250 TL'yi yaşlı adama teslim etti.

İHA | 30.08.2018 - 20:19..
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, elinde poşetle gezen bir çocuğu durdurarak arama yaptı. Polise çelişkili ifadeler veren H.A. emniyette sorguya alındı. H.A. arkadaşı A.H. ile birlikte 3 gün önce bir evden 20 bin lira para çaldıklarını itiraf ettiler.

6 BİN TL HARCADILAR

Çaldıkları paranın bir kısmını harcadıklarını belirten hırsızlar, ellerinde 14 bin 250 lira kaldığını söylediler.

Parasının çalındığını polisten öğrendi


3 GÜN SONRA ÖĞRENDİ

Hırsızlık olayının gerçekleştiği evin sahibi 84 yaşındaki Hayat Paköz ise paranın çalındığını 3 gün sonra öğrendi. Polis ekipleri, evine gittikleri Paköz'den sakladığı paranın yerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

Evde arama yapan Paköz ise parasının sakladığı yerde olmadığını fark etti. Polis ekipleri, hırsızlardan çalınan paranın kalan 14 bin 250 lirayı Paköz'e verdi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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