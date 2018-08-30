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Parasının çalındığını polisten öğrendi

Kahramanmaraş'ta, evinde sakladığı paralarının 15 yaşındaki çocuk tarafından çalındığını 3 gün sonra polisten duyan kişi şoke oldu.

DHA | 30.08.2018 - 16:30..
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Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine H.A.'yı (15) durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan H.A.'nın elindeki poşeti kontrol eden polis, içinde 13 bin 200 lira olduğunu belirledi.

Polisin parayı nerden aldığını sorduğu H.A., 3 gün önce arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Mahallesi'nde Hayati Paköz'ün evini soyduklarını söyledi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte evden 20 bin lira çalan H.A. gözaltına alındı.

Parasının çalındığını polisten öğrendi

BİR KISMINI HARCADIKLARI ANLAŞILDI

Ekipler, H.A.'nın ifadesi doğrultusunda suç ortağını da yakaladı. Suç ortağının üzerinde ise 1050 lira çıktı. Hırsızların, çaldıkları 20 bin liranın 5 bin 750 lirasıyla motosiklet alıp, çeşitli harcamalar yaptıkları ortaya çıktı.

PARASININ ÇALINDIĞININ FARKINDA DEĞİLDİ

Polis, paradan geriye kalan 14 bin 250 lirayı Hayati Paköz'e teslim etmek için eve gitti. Bir polis memuru, kapıyı açan Hayati Paköz'e, "Paralarınızı çalanları yakaladık. Paralarınızı da teslim edeceğiz." dedi. Şoke olan Paköz, parasının çalındığından haberi olmadığını söyledi. Paraları sakladığı yeri kontrol eden Paköz, 20 bin liranın yerinde olmadığını gördü.

Parasının çalındığını polisten öğrendi

14 bin 250 lirayı teslim eden polisler, Paköz'e, evinin güvenli olmadığını belirtip parayı bankaya yatırmasını önerdi. Hayati Paköz, polislere teşekkür etti, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bankaların kapalı olduğunu belirterek, "Paralar sizde kalsın, yarın sabah bankaya birlikte gidip yatıralım." diyerek paraları tekrar polislere teslim etti.

Parasının çalındığını polisten öğrendi

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