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Parasız bayram

Yıl 2000 Kurban Bayramı, tam 3 milyon işçi emeklisi, dul ve yetim hükümetten,''hazine sıkışık'' yanıtını alarak bayramı parasız geçirdi.

Özel İçerik | 30.05.2018 - 15:10..
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Parasız bayram

2000 yılı Kurban Bayramı öncesi işçi emeklileri, bayrama parasız girmişti. Toplam 281 trilyon lirayı 'hazine sıkışık’ diye ödemeyen hükümet, emeklilerin 'bari 20'şer milyon avans verin' teklifini de reddetmişti.

HAZİNEDE PARA YOK

3 milyon işçi emeklisi için ödenecek avans miktarı 60 trilyon tutuyordu. Dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, işçi emekli, dul ve yetimlerin 281 trilyon lira tutan maaşlarının bayramdan önce ödenmesi konusunda çalışma yaptıklarını, ancak Hazine'den gereken paranın alınamadığını açıklamıştı.

Parasız bayram

Okuyan ayrıca, "Maaşları ödeyebilmek için her ay Hazine'den para almak zorundayız. Hazine bize gereken parayı bayramdan önce veremezse biz nasıl öderiz?" diyerek sözlerine eklemişti.

‘’BİZE DE OLUK OLUK PARA AKMIYOR’’

Hazine Müsteşari Selçuk Demiralp konunun üzerine şok bir açıklama getirmişti; "Bize de oluk oluk para akmiyor". Hazinenin nakit akışındaki sorunu da, geçen haftalardaki kamu kesimi işçi ikramiyelerinin ödenmesinin öne alınmasına bağlamıştı. Hal boyle olunca işçi emekli maaşlarının bayramdan önce yapılabilme imkanı kalmadığını söyledi.

‘’20 MİLYON LİRA BİLE VERMEDİLER’’

Dönemin Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkanı Ethem Ezgü konuyla ilgili aydınlatıcı açıklamaları var;  ‘’3 milyon işçi emeklisi, dul ve yetim ilk kez bir bayrama parasız girecek. Daha önceki bayramlarda paramızın tamamını alamasak da avans verilirdi. Bu kez hiç olmazsa 20'şer milyon lira avans verin dedik onu da kabul etmediler. Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan bu istegimize 'Hazine zor durumda' diye cevap verdi. Memura para bulunuyor da neden emekliler mağdur ediliyor?’’

Parasız bayram

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