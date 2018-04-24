taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.278
USD
4,0854
EURO
4,9870
ALTIN
174,42
PETR
74,8700

Paraşütçülerin gözdesi: Uçmakdere

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

AA | 24.04.2018 - 12:05..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Paraşütçülerin gözdesi: Uçmakdere

Tekirdağ'a gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de gökyüzüyle buluşuyor.Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü uçuşlarını bu bölgede yapıyor.

Son yıllarda paraşütçüler için göz merkezlerden olan Uçmakdere, ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Paraşüt tutkunlarının vazgeçilmezi olan Uçmakdere, göz alıcı güzellikleriyle gelenleri büyülüyor.

"UÇMAKDERE PARAŞÜTÇÜLER İÇİN ELVERİŞLİ"

Kulübün kurucu üyesi Sanlı Fidan, Uçmakdere'ye doğal güzellikleri dolayısıyla yakın illerden gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi. "Yamaç paraşütü aktivitesine ilgi günbegün artarak devam ediyor. Uçmakdere mevkisi bu aktivite için çok elverişli. Tekirdağ'ın adı yamaç paraşütüyle günden güne anılmaya başlandı. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."

Paraşütçülerin gözdesi: Uçmakdere

Eğitmen Özay Görmez de bölgenin yılın 12 ayı yamaç paraşütü için elverişli bir iklime sahip olduğunu anlattı.

"250 METRELİK PİSTTEN UÇUŞLARI YAPIYORUZ"

Özay, "Yamaç paraşütü için her gün vatandaşlarımız uçuşa geliyor. İlk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Rüzgarlar uygun olduğu sürece günün her saati uçuş oluyor. Bu bölge uçuş için gayet verimli bir yer. Eğitim almış tecrübeli kişiler de 600 metreden uçuş gerçekleştiriyor.

Bir çok ilden buraya paraşüt uçuşu yapmak için gelenler oluyor. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, yeşillik var. Buraya gelen vatandaşlar hafta sonlarını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Rüzgarın durumuna göre günde 100 uçuş oluyor." dedi.

Paraşütçülerin gözdesi: Uçmakdere

Paraşütçülerin gözdesi: Uçmakdere

Paraşütçülerin gözdesi: Uçmakdere

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Çanakkale Kara Savaşları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı 'Atatürk Evi'ndeki restorasyon çalışmaları bitmek üzere.
Ayvalık'ta 5. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı.
Türkiye'de bir yılda 58 bin 27 kitap yayınlandı
Türkiye'de 2017 yılında 58 bin 27 kitap yayımlanırken, 2016 yılına oranla yüzde 10,8 arttı.
Tarihi İpek Yolu ressamın fırçasından hayat buldu
Çinli ressam Wang Lei, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelere giderek insan portrelerini ve tarihi eserleri tuvale aktarıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

403
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

126
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

274
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

117
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

285
Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

223
Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM