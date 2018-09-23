Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan plajlarıyla ünlü Tuapse’de, paraşütleriyle geziye çıkan çift bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklendi. Hem alçalan hem de yön değiştiren paraşüt elektrik tellerine doğru ilerlemeye başladı. Bunu fark eden bir Rus telefonuyla yaşananları kaydetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Paraşüt tam da çiftin bulunduğu kısımdan tellere takıldı. Bir patlamanın yaşandığı sırada paraşüt tellerden kurtularak sahile doğru ilerledi. Elektrik akımına kapıldığı anlaşılan çiftin yardımına önce plajdakiler koştu.

Ambulansla birlikte Tuapse’de hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Paraşütle keyif yaparken elektrik tellerine takıldılar ViDEO