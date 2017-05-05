Paraşütle ormanlık alana düşen Rus turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ne tatil için gelen Ayrat Faridovic Yusupov, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'a çıktı.

BULUTLU HAVAYA RAĞMEN ATLAYIŞ YAPTI

Bulutlu havaya rağmen bugün saat 18.00 sıralarında 1700 metre pistinden tekli atlayış yapan Yusupov, 1200 metre yükseklikteyken doluyla karışık yağmura yakalandı. Paraşütü ıslanınca hızla irtifa kaybeden Yusupov, Mendos Dağı eteklerindeki ormanlık alana düştü.

CEP TELEFONUNDAN KONUMUNU BİLDİRDİ

Beline aldığı darbe nedeniyle yerde hareketsiz kalan Yusupov, cep telefonundan mesaj gönderdiği arkadaşlarına konumunu bildirdi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Mendos Dağı eteklerine çıkan kurtarma ekibi, ormanlık alanda karşılaştığı Yusupov'un arkadaşlarıyla arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra ormanlık alanda Yusupov'a ulaştı. Sedyeye alınan Yusupov, arkadaşlarının da yardımıyla ambulansa taşınarak Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yusupov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kurtarma çalışmasına katılan UMKE Fethiye ekibinde görevli Hüseyin Pınar, "Gökyüzünde doluyla karışık yağmura yakalandığını söyledi. Hızla irtifa kaybedip, 10-12 metreden sert bir düşüş yaşamış. Ormanlık alanda çalıların üzerine düşmüş. Belinde kırık şüphesi var ancak, hayati tehlikesi yok" dedi.