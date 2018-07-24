Paraşütle uçarken klarnet çaldı

Ereğli ilçesinde Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olarak çalışan Sercan Dandem, amatör olarak klarnet çalıyor. Tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle uçarken yerden 1.800 metre yukarda klarnet çaldı.Videosunun sosyal medya da ilgi gördüğünü söyledi.

"HOBİ OLARAK KLARNET VE TİYATRO İLE UĞRAŞIYORUM"

Paraşütte klarnet çalmanın da Türkiye'de ilk olduğunu anlatan Dandem, "Özel bir şirkette tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışıyorum. Hobi olarak klarnet ve tiyatro ile uğraşıyorum. Bu tarz şeylerle uğraşarak, hobi amaçlı ilerletmeye çalışıyoruz." dedi.

Paraşütle bin 800 metre yükseklikte klarnet çaldı

"İMKAN DAHİLİNDE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Dandem, "İmkân dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Küçük şehirlerde imkân biraz daha azdır ama biz yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Normalde ben klarnet ile uğraşan birisiyim, arkadaşlarla çalıp söylerdik. Sonra gittiğim bazı yerlerde güzel manzara ve ambiyans yakalarsam kendi kendime videolar çekmeye başladım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İLK BİZİZ"

Türkiye'de ilk olduklarını aktaran Dandem, "Tatil için Muğla’ya giderken aklımızda vardı ama dedik ki izin vermezler. Orada Mehmet abimiz vardı, onunla görüştük, konuştuk. Sonra fikir oturtmaya başladık ve araştırmaya başladık. Araştırdığımız kadarıyla Türkiye’de ilk olduğumuzu düşünüyorum. diyerek en azından kendileri için güzel bir anı kalacağını belirtti.

"HAVADA KALMAK MÜTHİŞ BİR HEYECAN"

"Çıktık ve bir anda çalıp söylemeye başladık. Baktık güzel oldu, ikinciyi çektik, üçüncüyü çektik. Fikir böyle oluştu. Yamaç paraşütünü gerçek anlamda ilk defa yaptım. O hevesle gittim ve aynı zamanda ilk defa yapacağımız bir işti. Direk havada klarnet çalacaksınız ve daha önce bunu yapan birisi yok. Bunu bilerek çıkmak ayrı bir heyecan veriyor. Havada kalmak müthiş bir heyecan." diyerek ekledi.