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Paraşütüçü 152 metreden yere çakılacakken kurtarıldı

Yamaç paraşütü yapmak isteyen 20'li yaşlardaki sporcu, rüzgarın etkisiyle dağa çarptı. 152 metre yüksekte yaşam mücadelesi veren sporcuya, yardım ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 16:08..
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İngiltere'de Manş Denizi sahilindeki Dünya Mirası Sitesi'nde bulunan Jurassic Coast'ta akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

KONTROLÜ KAYBETTİ

20'li yaşlardaki sporcu, rüzgarın da etkisiyle kontrolünü kaybetti ve dağa çarptı. Saatlerce kurtarılmayaı bekleyen adama ilk müdahaleyi bölgede bulunan 'sahil güvenlik halatı teknisyeni' yaptı.

Paraşütüçü 152 metreden yere çakılacakken kurtarıldı

Paraşütüçü 152 metreden yere çakılacakken kurtarıldı

152 METRE YÜKSEKTE YAŞAM MÜCADELESİ

152 metre yüksekten yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan adamı, ekipler kurtardı. Kurtarma çalışması sabah 05.30 sularında başlayıp 8 gibi sona erdi.

Paraşütüçü 152 metreden yere çakılacakken kurtarıldı

TÜM KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE AKIN ETTİ

Kurtarma çalışmalarına iki sahil güvenlik, iki sahil güvenlik helikopteri, itfaiye ekibi, ambulans ve polis ekipleri de yer aldı.

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