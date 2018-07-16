İngiltere'de Manş Denizi sahilindeki Dünya Mirası Sitesi'nde bulunan Jurassic Coast'ta akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
KONTROLÜ KAYBETTİ
20'li yaşlardaki sporcu, rüzgarın da etkisiyle kontrolünü kaybetti ve dağa çarptı. Saatlerce kurtarılmayaı bekleyen adama ilk müdahaleyi bölgede bulunan 'sahil güvenlik halatı teknisyeni' yaptı.
Paraşütüçü 152 metreden yere çakılacakken kurtarıldı
152 METRE YÜKSEKTE YAŞAM MÜCADELESİ
152 metre yüksekten yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan adamı, ekipler kurtardı. Kurtarma çalışması sabah 05.30 sularında başlayıp 8 gibi sona erdi.
TÜM KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE AKIN ETTİ
Kurtarma çalışmalarına iki sahil güvenlik, iki sahil güvenlik helikopteri, itfaiye ekibi, ambulans ve polis ekipleri de yer aldı.