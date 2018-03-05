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Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Aydın’da yeni aldığı yarış motosikleti ile gezintiye çıkan bir kişi kaza geçirdi. Kazada motosiklet paramparça olurken, motosiklet sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

İHA | 05.03.2018 - 14:46..
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motor

Muğla Aydın kara yolu Çine Adnana Menderes Barajı Seyir Tepesi yakınlarında meydana gelen kazada, arkadaşlarıyla birlikte yeni aldığı 09 DJ 447 plakalı yarış motosikleti ile gezintiye çıkan Ö.Ç. isimli genç, Muğla’dan Çine istikametine doğru ilerlerken, Çine Adnan Menderes Barajı seyir tepesi mevkiindeki virajda motorunun kontrolünü kaybetti.

MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU

Motosikletten düşen Ö.Ç., giydiği özel kıyafetler ve kaskı sayesinde kazadan yara almadan kurtulurken, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki tahliye kanalına uçan yarış motosikleti ise paramparça oldu.

Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü Ö.Ç. ise motosikleti yeni aldığını kazanın nasıl olduğunu kendisinin de anlayamadığını belirtti.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Parçalanan motosikletin sürücüsü yara almadan kurtuldu

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