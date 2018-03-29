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Parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu

Trabzon’da, Bener Cordan Ortaokulu'nda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.

DHA | 29.03.2018 - 14:18..
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bener Cordan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda,  6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu


Parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu

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