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Paris Hilton düşmekten son anda kurtuldu

Antalya'da düzenlenen moda organizasyonunda baş manken olarak podyuma çıkan ünlü model Paris Hilton, tehlikenin kıyısından döndü.

İHA | 11.06.2018 - 09:01..
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Antalya’da bu yıl 26.’sı düzenlenen Türkiye’nin en büyük moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show’da, Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton’un baş mankenliğinde defile gerçekleştirildi.

Paris Hilton düşmekten son anda kurtuldu

PARİS BAŞ MANKEN OLDU

Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park’ta hazırlanan podyuma, ilk manken olarak ünlü model Paris Hilton çıktı. Baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schafer ve Özge Ulusoy’un yanı sıra, 40 kişilik mankenle yürüdü.

Paris Hilton Antalya’daki defilede düşme tehlikesi geçirdi

ÇABUK TOPLADI

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Hilton, podyumda 3 farklı elbise giydi. Kaygan podyum nedeniyle Paris Hilton, küçük bir düşme tehlikesi geçirmeden kendini toparladı.

Paris Hilton düşmekten son anda kurtuldu

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