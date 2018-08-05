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Paris Hilton, Metin Hara - Adriana Lima ilişkisini beğendi

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Paris Hilton, Adriana Lima-Metin Hara çifti hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 09:58..
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KKTC'de bir etkinliğe katılmak üzere özel uçakla Ercan Havaalanı'na gelen dünyaca ünlü Paris Hilton, Limak Hotel'de basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC’de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti.

"BALAYINA GELMEK İSTERİM"

Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

"METİN HARİKA BİR ADAMA BENZİYOR"

Başka bir gazetecinin Adriana Lima’nın bir Türk ile birlikte olduğunu hatırlatarak, “Hiç Türk sevgiliniz oldu mu?” sorusu üzerine ise Hilton, “Hayır olmadı. Ama onların harika bir çift olduğunu düşünüyorum. Adriana’yı daha önce bu kadar mutlu görmemiştim. O harika bir adama benziyor, onlara sevgilerimi gönderiyorum.” ifadelerini kullandı.

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