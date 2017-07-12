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Paris mahkemesi Google'ı haklı buldu

Paris İdari Mahkemesi, 1,1 milyar avro tutarındaki vergi cezasını iptal etti.

12.07.2017 - 22:01
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Mahkeme, geçmişten gelen birikmiş vergi cezaları için kesilen bir milyar 115 milyon avro tutarındaki cezasının haksız olduğuna ve vergiye tabi olmadığına hükmetti.

Gerekçeli kararda, Avrupa’daki merkezi İrlanda olan şirketin “2005 ve 2010 yılları arasında Fransa’da vergiye tabi olmadığı” görüşüne varıldı.

GOOGLE FRANSA'DA 700 İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

Fransa’da 700 işçi çalıştıran Google, bu ülkede 2015 yılında 6,7 milyon avro şirketler vergisi ödemişti. Mahkemedeki duruşmalarda Google’ın avukatları, şirketin söz konusu tarihlerde reklam gelirlerini İrlanda’da ödediği ve Fransa’da ikinci kez gelir vergisi ödemelerinin haksızlık olacağı görüşünü dile getirmişti.

AB - GOOGLE ARASINDAKİ VERGİ GERGİNLİĞİ

Google, Avrupa ülkelerinde vergi kaçırdığı suçlaması yüzünden uzun süredir AB Komisyonu’nun da yakın takibinde bulunuyor. AB Komisyonu, 27 Haziran’da, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanımıştı.

İngiliz hükümeti ile Google arasında bu ülkede 2005 yılından bu yana ödenmemiş vergi borçlarının ödenmesi için 130 milyon sterlin karşılığında bir uzlaşma sağlanmıştı. İtalya ise Googla’a 306 milyon avro vergi cezası kesmişti.

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