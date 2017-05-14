Paris'in aşk kilitleri sığınmacılara umut oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te turistlerin Seine Nehri üzerindeki köprülere taktığı aşk kilitlerinin açık arttırmayla satışından elde edilen gelir, sığınmacıların ihtiyaçları için kullanılacak.

Müzayede evinde aşk kilitlerinin satıldığı açık artırmada 249 bin 610 avro gelir elde edildi.

Aşırı sağcı protestocular nedeniyle bir süre aksayan açık artırmada aşk kilitlerinin en çok takıldığı köprü olan Pont des Arts'a ait parçalar da satıldı.

Turistler, genellikle bu köprüye gelerek kilidi takmalarının ardından anahtarını ölümsüz aşklarının belgesi olarak Seine Nehri'ne atıyor.

Köprünün 2015 yılında yıkılma tehlikesi geçirmesi yüzünden asılı kilitler kaldırılmıştı.

Turistler, daha sonra Seine Nehri üzerindeki başka köprülere de benzer şekilde kilitler takmaya başlamıştı.



