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Paris'te baltalı mücevher soygunu

Fransa'nın başkenti Paris'te baltalı ve silahlı soyguncular, girdikleri mücevherciden 5 milyon avro mücevher çaldı.

23.05.2017 - 20:11
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Paris'te baltalı mücevher soygunu

Başkentin lüks mücevher mağazalarının bulunduğu Vendome Meydanı'nda meydana gelen olayda müşteri olarak mağazaya giren bir kişi, elindeki silahla mağaza çalışanlarını etkisiz hale getirdi.

BALTAYLA GİRİP, 5 MİLYONLUK MÜCEVHER ÇALDI

Bu sırada içeriye giren diğer iki kişi, silah ve balta ile mağazada bulunanları korkutup vitrinde bulunan yaklaşık 5 milyon avro değerindeki saat ve mücevherleri torbalara doldurdu.

Paris'te baltalı mücevher soygunu

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Soygunla ilgili soruşturma devam ederken, adli suçlar polisi de hırsızların yakalanabilmesi için geniş çaplı araştırma başlattı.

VENDOME MEYDANI'NDA MÜCEVHER SOYGUNLARI

Paris'te, dünyanın en pahalı mağazalarının olduğu Vendome Meydanı'ndaki mücevher mağazalarında daha önce de çok sayıda soygun vakası yaşanmıştı. Geçen yıl mart ayında aynı bölgede bulunan bir mücevher dükkanına giren hırsızlar 6 milyon avro değerinde mücevheri çalmıştı.

Yine geçen yıl ekim ayında aynı sokaktaki bir başka mağaza silahlı soyguncuların hedefi olmuş ve 500 bin avro değerinde lüks saat çalınmıştı.

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