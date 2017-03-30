Paris'te Çinli göçmenlerin polise öfkesi sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 56 yaşındaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolar üçüncü gününde de devam etti.

POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Çoğu Çinli yüzlerce Asya kökenli göçmen, polisi protesto etmek için bu kez kent merkezindeki belediye binası önünde toplandı. Sayıları 300'ü aşan göstericiler, "Katil polis" sloganı atarak güvenlik güçlerine tepkilerini dile getirdi. Polis, kendisine taş ve sopa atan göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti.

Shaoyo Liu'nun ailesi dün öğle saatlerinde basına yaptığı açıklamada, göstericilere protestoların yatışması için çağrıda bulunmuştu. Paris'te üç gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü.

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Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu belirtilmişti. Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

KAPIYA MAKASLA ÇIKMIŞTI

Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

ÜLKEDEKİ VATANDAŞLARIN KORUNMASI TALEP EDİLDİ

Çinli göçmenin öldürülmesine tepki gösteren göstericiler, pazartesi ve salı günlerinde de polisi protesto etmişti. Bu gelişmelerin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Fransız yetkililerden saldırının aydınlatılması ve ülkedeki vatandaşlarının korunmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede Çin kökenli vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu bildirilmişti.