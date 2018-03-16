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Paris'te kadınlar güvende değil

Şehir Planlama ve Düzenleme Enstitüsünün araştırmasında, Paris'te kadınların yüzde 58'inin kendilerini güvende hissetmedikleri ortaya çıktı.

AA | 16.03.2018 - 15:05..
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PARİS

Şehir Planlama ve Düzenleme Enstitüsü (IAU) tarafından, Bölge Konseyinin talimatıyla yapılan araştırmaya göre, başkentte yaşayan kadınlar akşam saatlerinde tek başına dışarı çıkmak, toplu taşıma araçlarını kullanmak ve saldırıya uğramak gibi korkulara sahip.

KADINLARIN YÜZDE 58'İ ENDİŞELİ

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 58'i saldırıya uğrama, hırsızlık, metroya tek başına binme veya sokakta yalnız yürüme gibi endişeler nedeniyle Paris'te kendilerini güvende hissetmiyor.

Fiziksel saldırıların yüzde 34'ünün kamusal alanda meydana geldiği ve kadınların yüzde 31'inin yaşadıkları mahallede yalnız kalma korkusu taşıdıkları belirtilen araştırma ayrıca Paris'te yaşayan kadınların yüzde 9'unun kendilerini evlerinde bile güvenli hissetmediklerini ortaya koydu.

10 bin 500 kişi üzerinde yapılan bir uygulama ve araştırma projesi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, Paris'teki kadınlar en çok toplu taşıma araçlarında saldırıya uğruyor. Bu saldırıları yine bir kamusal alan olan alışveriş merkezlerindekiler izliyor.

Fransa'da 2015'te meydana gelen terör saldırıları sonrasında vatandaşların güvenlik kaygılarının arttığı ve halka açık etkinliklere katılanların sayısının azaldığı ortaya çıkmıştı.

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