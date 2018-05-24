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Park halindeki otomobil yandı

Kocaeli İzmit'te iş yerinin önündeki parkta duran araba, alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

İHA | 24.05.2018 - 17:49..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol mevkiinde meydana gelen olayda, Fırat Yetkin isimli vatandaşa ait 41 AAS 298 plakalı otomobilden işyerinin önünde park halindeyken bir anda duman yükselmeye başladı.

ARAÇTAN DUMAN YÜKSELDİ

Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören Yetkin, otomobilinin yanına koşarak kendi imkanlarıyla otomobilin motor kısmından yükselen dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören Yetkin, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Park halindeki otomobil yandı

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Otomobilin motor kısmındaki alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Park halindeki otomobil yandı

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