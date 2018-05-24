Park halindeki otomobil yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol mevkiinde meydana gelen olayda, Fırat Yetkin isimli vatandaşa ait 41 AAS 298 plakalı otomobilden işyerinin önünde park halindeyken bir anda duman yükselmeye başladı.
ARAÇTAN DUMAN YÜKSELDİ
Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören Yetkin, otomobilinin yanına koşarak kendi imkanlarıyla otomobilin motor kısmından yükselen dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören Yetkin, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Otomobilin motor kısmındaki alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını büyümeden söndürdü.