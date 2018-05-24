Park halindeki otomobil yandı

1 5 saatten az uyuyanların ölüm riski daha fazla Mesai günlerinde 5 saat ve daha az uyuyanların ölüm riski 6-7 saat uyuyanlara göre daha fazla.

2 Antibiyotiği unutturacak meyve Karadeniz bölgesinde yetişen turna yemişinin sayısız faydası var.

3 Ne yapsanız değişmeyecek 5 erkek özelliği Bazı erkek özellikler var ki ilişkinin hangi evresinde olursanız olun sabit kalıyor.

4 Roma'nın çimleri koyunlara emanet İtalya'nın başkenti Roma'da personel ve teçhizat yetersizliği sebebiyle ilgilenilemeyen 20 yeşil alanda çiftçiler, çimleri biçip ot olarak kullanacak ya da hayvanlarını bu bölgelerde otlatabilecek.

5 CHP milletvekili adayı Ediz Ün listeden çıkarıldı CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" Yüksek Seçim Kurulu’nca uygun görülmedi.

6 Annesine kafa tutan yavru köpek Sosyal medyada paylaşılan videoda yavru köpek, annesinin onu taşıma çabalarına karşı koyarak ortaya komik anlar çıkmasına neden oluyor.