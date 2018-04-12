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Park yerini vermemek için ezilme pahasına yola oturdu

Eskişehir’de, yol kenarındaki park yerini vermemek için ezilme pahasına yola oturan bir şahıs ile araç sürücüsünün kavgası kameralara yansıdı.

İHA | 12.04.2018 - 07:23..
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Eskişehir’de, yaşı 25 ila 30 arasında olan genç, sokak üzerinde bulunan bir araçlık park yeri üzerinde durarak kendi aracının gelmesini bekledi. Bu esnada aynı sokağa gelen bir kamyonet tipi araç sahibi gencin durduğu park yerine geldi.

Araç içerisinde bulunan orta yaşlı şahıs, aracını park etmek için gençten müsaade istedi. Fakat park yerinde duran şahıs, araçta bulunan kişiye kendi araçlarının geleceği yönünde işaretler yaptı.

Park yerini vermemek için ezilecekti VİDEO

YOLA OTURUP 'GEL' DEDİ

Ardından taraflar arasında tartışma hararetlendi. Daha sonra genç, park yerini vermemek için yola oturarak araç sürücüsüne üstüne doğru gelmesini işaret etti.

ARACI ÜSTÜNE SÜRDÜ

İlk denemesinde aracını park edemeyen sürücü, park etmek için ikinci deneme yaptı. Bu sırada genç bulunduğu yerden kalktı. Ancak yeri bırakmak istemeyen genç, araç sürücüsünün tekrar hamle yaptığını görünce tekrar yola oturdu. Bir süre duraklayan şoför, gencin ayağa kalktığını görünce aracını park yerindeki gencin üstüne sürdü.

Park yerini vermemek için ezilme pahasına yola oturdu

KAVGAYA AİLELER DE KARIŞTI

Ezilme tehlikesi atlatan genç, araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Kullandığı arabadan inen şahıs, genci tartaklamaya başladı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen tarafların aile yakınlarıyla birlikte kavga daha da büyüdü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan park kavgası, sürücünün aracını gencin bulunduğu yere bırakmasıyla herkes dağıldı.

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