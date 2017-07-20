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Cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Manisa'da, parktaki kız çocuklarına porno izlettiği ve bir kız çocuğunu kaçırmak istediği gerekçesiyle 36 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

20.07.2017 - 16:01
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Manisa'daki parklarda, kız çocuklarına cep telefonundan porno görüntüler izletip, cinsel istismarda bulunduğu ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülen 36 yaşındaki A.A., saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı.

Cinsel istismar şüphelisi yakalandı VİDEO

Cinsel istismar şüphelisi yakalandıVATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni Mahalle'deki bir çocuk parkında geçen 13 Temmuz akşamı 9 yaşındaki bir kız çocuğu bir kişi tarafından bileği kıvrılıp, ağzı kapatılarak kaçırılmak istendi. Küçük kızın durumu anlattığı ailesi Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, çocuğun ifadesinden yola çıkarak kendisini kaçırmak isteyen kişinin daha önce bir okulda özel güvenlik görevlisi olduğunu belirledi. Bu bilgiden yola çıkan polis, özel güvenlik şirketlerini tek tek incelemeye alıp şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkalı olan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen A.A. olduğunu tespit etti. Polis, operasyon düzenleyip, şüpheliyi saklandığı evde dün saat 22.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı.

CEP TELEFONUNDA ÖNCE OYUN OYNATIYORMUŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, A.A.'nın bir hafta boyunca aynı parka gelip, kız çocuklarına önce cep telefonundan oyun oynattığı ardından da porno videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu, bunu ilçedeki diğer parklarda da yaptığını belirledi.Cinsel istismar şüphelisi yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sabah Manisa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen şüpheli A.A. burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından hızla uzaklaştırıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada mağdurlar tarafından da teşhis edilen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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