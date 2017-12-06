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Partiler Kudüs için ortak deklerasyon yayınladı

TBMM, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı ortak bildiri yayınladı.

AA | 06.12.2017 - 20:09..
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ABD Başkanı Trump'ın Kudüs planına karşı TBMM'deki 4 siyasi parti ortak deklarasyon yayınladı.

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