Partiler Kudüs için ortak deklerasyon yayınladı

4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami

Donald Trump: Kudüs'ün başkent olması gecikmiş bir karar

Türkiye'de ekmek israfının önüne geçmek için Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar: "Ekmek 5 lira olursa israf olmaz." dedi.

1 Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu Beşiktaş, grubunu lider olarak tamamlasa da, temsilcimizi son 16'da birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

2 Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, ABD'nin bugün, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı adımı atmasına tepki gösterdi.

3 Figen Yüksekdağ'ın son hali Hakim karşısına çıkarılan Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde fazlasıyla kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

4 Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapan kentlerden biri de Adana oldu.

5 Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi Reza Zarrab bugünkü duruşmada, FBI ile anlaşma yaptığı ve hapisten çıkmak için yalan söylediğini itiraf ederken, bu açıklamalar Türkiye'de bir kesimi üzdü.

6 Trump'ı tacizle suçlayan kadından dava 2007 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Summer Zervos için, Trump tarafından açılan dava başladı.