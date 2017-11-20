Pasifik Okyanusu'nda deprem

Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'ya ait Mare Adası'nın 68 kilometre kuzeydoğusunda 25 kilometre derinlikte ve kıyıya 10 kilometre mesafede 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

TSUNAMİ DALGALARI GÖRÜLDÜ

Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya ve çevresindeki adalarda hissedilen şiddetli depremin ardından bölgedeki adalara yönelik tsunami uyarısı verildi.

İlk belirlemelere göre hasara yol açmayan deprem sonrasında Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, (PTWC ) Yeni Kaledonya ve Vanuatu'nun bazı kıyı bölgelerinde 0,3 metre ile 1 metre arasındaki tsunami dalgalanmalarının bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.

"BÖLGE HALKI TETİKTE OLMALI"

AA'nın haberine göre PTWC'den yapılan açıklamada, "Tehdit altındaki kıyı bölgelerinden sorumlu devlet kurumları, risk altındaki halkı bilgilendirmek ve yönlendirmek için harekete geçmelidir. Bölgede yaşayanlar, ulusal ve yerel yetkilerin talimatlarını takip ederek tetikte olmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bölgeye yakın ülkelere Avustralya ve Yeni Zelanda yetkilileri tsunami uyarısının iki ülke kıyılarını kapsamadığını duyurdu.