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Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Pasifik ülkelerinden Yeni Kaledonya'da dün gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

01.11.2017 - 09:30
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Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya'da Tadine adasına 104 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi, deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.

Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

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