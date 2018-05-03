Paşinyan'dan protestolara ara verin çağrısı

Ermenistan'da Yelq partisinden başbakan adayı ve protestoların lideri Paşinyan dün, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'da sokaktaki binlerce kişiye protestoları durdurup evlerine ve okullarına dönme çağrısı yaptı.

GERİ ÇEKİLİN ÇAĞRISI

Paşinyan, "Yarın parlamentoda diğer partilerle çalışma gerçekleştirecek, Cumhuriyetçi Parti'nin yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığı yönünde gerekli garantileri alacağız. Siz de bu arada dinleneceksiniz. Parlamentodaki çalışmalarımızdan sonra bilgi vereceğiz" dedi.

"TETİKTE OLUN"

Paşinyan, protestoculara Facebook üzerinden yapacağı açıklamaları takip etme ve görüşmelerin istedikleri gibi gitmemesi halinde tekrar sokaklara dönebileceklerini ifade etti. Paşinyan "Tetikte olmalıyız" ifadesini kullandı.