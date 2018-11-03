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Pasta yiyen anne ve kızları zehirlendi

Edirne’de yedikleri ekler pastadan zehirlenen anne ve 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 03.11.2018 - 16:36..
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2 buçuk yaşında Fatma Elif, 3 buçuk yaşında Hazal ve 33 yaşındaki anne Gülşah Ağış, dün akşam kusma ve bayılma şikayeti ile ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Mustafa Ağış, 2 kızı ve eşinin ekler pastanın kremasından zehirlendiğini belirtti.

"BAYGINLIK GEÇİRDİLER"

Baba Mustafa Ağış, eve giderken yarım kilo ekler aldığını belirterek, “Kız çocuklarım ekler pastayı çok sevdiği için benden hep isterler. Dün akşam da benden ekler pasta istediler. Ben de bir pastaneden yarım kilo ekler pasta aldım. Eşim ve 2 kız çocuğum ekler yedi. Ben ve erkek oğlum ekler yemedik. Ekler yedikten 2 saat sonra kızlarım ve eşim baygınlık geçirmeye başladı. İstifra etmeye başladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittik. Doktorlar müdahale etti. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi. Çocuklarım akşamüzeri saat 17’de sadece makarna yemişler. Bir de benim götürdüğüm eklerleri yediler” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ve kızları gördükleri tedavinin ardından Trakya Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edilirken baba Mustafa Ağış, pastaneden şikayetçi oldu. İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün pastaneden numune aldığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pasta yiyen anne ve kızları zehirlendi

Pasta yiyen anne ve kızları zehirlendi

Pasta yiyen anne ve kızları zehirlendi

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