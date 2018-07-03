Pastörize nedir

Özellikle süt içeren ve mayalanma imkanı bulunan besinlerin içerisinde zamanla bakteri oluşabilmekte, bu bakteriler insan sağlığına zarar verebilmektedir. Pastörizasyon işlemi. Pastörizasyon, zararlı bakterilerden arındırılmak istenilen yiyecek ya da içeceklerin belli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak temizlenmesidir. Bu işlemin ismi kısaca Pastörize olarak bilinir.

ISIL İŞLEM UYGULAMASI

Özellikle süt, yağ, yoğurt gibi ürünlerde yapılan pastörizasyon işlemi, şok yöntemiyle yapılan ısıl işlem ile gerçekleştirilir. Bu yöntem ile bozulmanın önüne geçilir.

Besindeki proteinlerin bozulmasına sebep olmayacak derecede seçilir. Besin bu sıcaklığa kadar ısıtıldığında zararlı bakteriler kendilerini sıcaktan korumak için genellikle hücre duvarlarını kalınlaştırmaya, bazıları da spor haline gelmeye başlar. İşte tam bu noktada besinin sıcaklığı aniden düşürülür. Kendini sıcak ortama hazırlamış bakteriler de aniden soğumuş ortama uyum sağlayamazlar, ve hücre duvarının parçalanması ile ölürler.

Pastörizasyon Louis Pasteur'ün mikropları öldürme yönteminden yararlanılarak yapılmıştır