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Patates soğan kavgası 15 günlük evliliği bitirdi

Toptancılık yapan gelinin babası, damadın ailesinin evine hediye olarak patates ve soğan götürdü. Bu durum aileler arasında krize neden olunca 15 günlük evli çift, soluğu mahkemede aldı.

İHA | 17.09.2018 - 09:56..
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Patates soğan kavgası 15 günlük evliliği bitirdi

İstanbul’da yaşayan İ.K. ve E.K. çifti 31 Ekim 2014 tarihinde evlendi. Ancak yeni evli çiftin mutluluğu 15 gün sürdü. İddiaya göre, örf ve adet gereği gelinin ailesi damadın ailesinin evine yemeğe gitti.

"BİZE BUGÜNE KADAR SİZ Mİ BAKTINIZ" DEDİLER

Patates, soğan toptancılığı yapan gelinin babası, damadın ailesinin evine giderken yanında pirinç, patates ve soğan götürdü. Bu durumu sorun haline getiren damadın ailesi, geline ve ailesine, ‘Bize bu güne kadar siz mi baktınız, kaç yıldır siz mi bize bakıyorsunuz?’ şeklinde sözler söyledi. Yetmedi, patates ve soğanları kapının önüne fırlattı.

KOCASI KAPININ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ortamın yatışması için birkaç günlüğüne babasının evine giden gelin İ.K., eşinin yanına döndüğünde kapının kilidinin değiştirilmiş olduğunu gördü. Görümceleri ise şanssız geline, ‘Bu iş bitti, evine git’ dedi.

"SUDAN SEBEPLERLE HUZURSUZLUK ÇIKARIYOR"

Yaşananların ardından taraflar Anadolu Aile Mahkemesi’ne şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açarak, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etti. İ.K., mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde kocasının sudan sebeplerle huzursuzluk çıkardığını, öfke kontrolü probleminin olduğunu, kendisine ekonomik şiddet uyguladığını söyledi. Eşinin kız kardeşlerinin baskısı altında kaldığını belirten kadın, babasının adet gereği evlerine götürdüğü pirinç, patates ve soğan torbasını dışarı fırlattığını anlattı.

KADINA 15 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yaklaşık 4 yıl süren çekişmeli dava sonucunda mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, erkek tarafının kadına 5 bin lira maddi, 10 bin lira manevi olmak üzere toplamda 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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