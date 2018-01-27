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Patenli genç tehlikeye meydan okudu

İstanbul'da patenli bir genç, araçlara tutunarak ilerledi.

İHA | 27.01.2018 - 14:25..
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Beşiktaş’ta patenli 4 gencin seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemesi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Gençlerden birinin o anlarını görüntüleyen İHA muhabirlerinin arabasına tutunarak akan trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk ise kameralara saniye saniye yansıdı.

TEHLİKE SAÇTI

Beşiktaş’ta patenli 4 genç halk otobüsünün arkasına tutunarak trafikte ilerledi. 1’i kız 3 erkek genç, akan trafikte dakikalarca otobüsün arkasında ilerleyerek adeta tehlike saçtı.

4 gencin hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye attığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. O anlarda gençlerden biri yaptığı tehlikeli yolculuğu hiçe sayarak kendilerini çeken muhabirlere “Yakıştıramadım” diye seslendi.

Patenli genç, muhabirlerin aracına tutunarak ilerledi İZLE

"KISMET"

Genç, trafiğin durduğu bir anda kendilerini görüntüleyen muhabirlerin aracının yanına geldi. O arada trafik yeniden akmaya başlayınca aracın camına tutunarak arkadaşlarına yetişmeye çalışan genç, muhabirlerin tehlikeli değil mi sorularına Tehlikeli, arkadaşlarımı kaçırdım devam et bence, kaçırdım sizin yüzünüzde.n ” diye cevap verdi.

Gencin “Kaza geçirsen ne olacak?” sorusuna “Kısmet” demesi ise, bu kadarına da pes dedirtti. Tutunduğu otobüse arkasını döndü, tehlikeyi hiçe sayarak dans etti.

Görüntülerde akan trafikte olmalarına rağmen gençlerin hareketli halleri ve kulaklarında kulaklık olması dikkat çekiyor. Otobüse tutunan gençler zaman zaman tehlikenin dozunu arttırıyor tutunduğu otobüse arkasını dönerek şarkı söylüyor ve dans ediyor. Bir süre kendilerini görüntüleyen muhabirlerin aracına tutunarak ilerleyen genç, arkadaşlarını yakalayarak yoluna otobüsün arkasında devam ediyor.

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