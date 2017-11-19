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Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Çorum'da bir apartman dairesinde sis bombası patladı. Sis bombasını patlatan Mehmet Z. gözaltına alındı.

19.11.2017 - 19:33
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Cemilbey caddesindeki Mavi Köşk Apartmanı'ndaki bir daireden patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine apartmanın bulunduğu mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HERKES DIŞARI ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, patlama meydana geldiği iddia edilen Mehmet Z.'ye ait evde inceleme yaptı. Evde, yasa dışı yollardan temin edilen bir sis bombasının patladığı ileri sürüldü.

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

5 KİŞİ YARALANDI

Sis bombasının patlamasıyla çevreye yayılan dumandan etkilenen 5 kişi, çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

"SİS BOMBASINI BALKONA ATTIM"

Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Z., emniyetteki ifadesinde, sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini öne sürerek, patlaması üzerine korkup, sis bombasını balkona attığını söyledi.

Apartmanda sis bombası patladı VİDEO

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

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