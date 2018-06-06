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Patrona pinti deyince tazminatsız kovuldu

E-maillerde patronuyla ilgili konuşurken, ’Cimri, pinti, yumuşak’ gibi benzetmeler yaptığı için tazminatsız kovulan işçi, açtığı davayı kaybetti.

İHA | 06.06.2018 - 10:19..
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Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2. İş Mahkemesi’ne müracaat ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı iş veren ise; davacının iş yerinde kullanımı yasak olmasına rağmen gizli oturumlar açarak yazdığı e-maillerde, şirket sahibi hakkında “Cimri, pinti, yumuşak.” gibi kelimeler kullandığını ve küfür ettiğini öne sürdü.

Mahkeme, davacının yazışmalarda kullandığı küfürlü ifadelerle ilgili yapılan ceza yargılaması sonucunda beraat ettiğine dikkat çekip, davacıya tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Patrona pinti deyince tazminatsız kovuldu

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Karar davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, "Davacı tarafından davalı şirketin sahibine ’cimri, pinti’ gibi hakaret içeren e-mail kayıtları nedeniyle davacının iş akdinin işverence feshinin haklı olduğu anlaşılmaktadır. Davacı hakkında görülen ceza yargılanmasında verilen beraat kararının hukuk hakimini bağlamayacağı gözetilmeden, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır. Temyiz olunan kararın oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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