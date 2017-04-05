Patronun düşerken videoya çektiği Etiyopyalı konuştu

Kuveyt’teki bir binanın yedinci katında camdan düşmek üzereyken kurtarılmak yerine patronu tarafından kameraya alınan ev işçisi hastanede konuştu.

İşçi "Beni öldürmek isteyen kadından kaçmaya çalışıyordum.” dedi. Etiyopyalı ev işçisi, pencerenin kenarına tutunarak yardım istemiş ve “tutun beni” demiş ancak ev sahibi tarafından kurtarılmak yerine, kameraya çekilmişti.

İNTİHAR DEĞİLDİ

Metal bir tenteye vurduktan sonra kolu kırılan, baş ve kulağında kanama olan Etiyopyalı işçi, ölümden döndü.

Pazar günü Etiyopya televizyonu genç kadının hastane yatağındaki görüntülerini yayınlarken, ev işçisi “kendini öldürmek istediği” yönündeki iddiaları yalanladı.

Pencereden aşağı düşen kadının korkunç görüntüsü VİDEO

"BENİ SESSİZCE ÖLDÜRECEKTİ"

Middle East Eye’a konuşan ev işçi; “Hanımefendi beni banyoya kilitledi ve orada kimse duymadan öldürecekti bunun üzerine kendimi kurtarmak için oraya çıktım ve sonra düştüm.” dedi.

Kendini korumaya çalıştığını söyleyen Etiyopyalı kadın, “Ne yapabilirdim ki?” diye sordu.

EV SAHİBİ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Kuveytli ev sahibi, görüntüleri kayda aldığını çünkü cinayet iddialarına karışmak istemediğini iddia etti.

Kuveyt İnsan Hakları Derneği resmi bir soruşturma çağrısında bulunarak “insan hayatının hiç önemsemediğini.” bildirdi.