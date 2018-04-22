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Pavlopoulos: FETÖ'cülerle Yunan askerlerini karıştırmayın

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış temelli yaptığı açıklamalarına karşılık "takas olmayacak" karşılığı verdi.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 16:27..
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fetö

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın bir televizyon kanalına verdiği demeçte Yunanistan hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"BU AÇIKLAMALARIN İCRAATLE DEĞERİ VAR"

Pavlopoulos, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu tür açıklamaların icraat ile birlikte yapıldıklarında önemi ve değeri vardır. Eğer, 2 Yunan askeri için söyledikleri dikkate alınırsa da böyle bir sonuç çıkmıyor." dedi.

"FETÖ'CÜLERDE YUNAN ASKERLERİNİN TAKASLARI KARIŞTIRILAMAZ"

Pavlopulos, "2 Yunan askerinin her türlü dostluk ve iyi komşuluk esaslarının çiğnenerek adaletsiz bir şekilde tutuklulukları devam etmektedir. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan takas konusunu ortaya atıyorsa, bu tarafımızdan anlaşılır gibi değildir. Keyfi olarak tutulan 2 Yunan askeri ile uluslararası hukuk kurallarına uygun iltica hakkı tanınmış Türk vatandaşları birbirleriyle karıştırılamayacak konulardır." açıklamasında bulundu.

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