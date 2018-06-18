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Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin kapatılmasının ardından yeni yer gösterilmeyen pazarcı esnafı, ellerinde kalan ürünleri bir kez daha Bayraklı Belediyesi binasına fırlattı.

İHA | 18.06.2018 - 14:27..
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İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yeri yaklaşık 6 ay önce mahkeme kararıyla kapanınca, kendilerine başka bir alan gösterilmeyen esnaf da her hafta eylemlerini sürdürdü.

Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu

Geçen haftalarda satamadıkları meyve, sebze ve tekstil ürünlerinin bulunduğu kasalar ile tartılarını Bayraklı Belediyesinin güvenlik kapısından içeriye fırlatan esnaflar, bu hafta da bir kamyonete yükledikleri yumurta, meyve ve sebzelerle aynı eylemi yeniden gerçekleştirdi.

Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu VİDEO

"VERİLEN SÖZLER HANİ NEREDE?"

Kadın ve çocukların da bulunduğu eylemde esnaflar, "Hak, hukuk, adalet", “Verilen sözler hani nerede?” sloganları atarken, bir esnaf üzerindeki gömleği yırtarak duruma tepki gösterdi.

Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu

"İCRA KAĞIDI GÖNDERİYORLAR"

Mağdur olan esnaflar adına konuşan Faysal Acar, "Esnafın evine icra kağıdı gönderiyorlar. Bu İzmir’de bir zulümdür. Bize ’bunlar AK Parti seçmeni’ diyorlar. Burada her partiye oy veren seçmen var. 860 esnafın tamamının tek bir partili olması mümkün mü? Bizim aramızda AK Partili varsa bize hizmet vermeyecekler mi? Ülkenin yönetimine nasıl talip oluyorlar?" dedi.

Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu

Acar, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadıkları kapı bırakmadıklarını ifade ederken, tehdit edildiklerini de öne sürdü.

Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu

Pazarcı eyleminde meyve ve sebzeler havada uçuştu

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